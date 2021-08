De Perseïdenzwerm, het klinkt als de op vakantie verzamelde soa-collectie van uw zoon, mits hij daar niet op dag één in elkaar is gemept door landgenoten natuurlijk. En de komende dagen mag u 'm zien, niet de soa-collectie van uw zoon. De Perseïdenzwerm is een jaarlijkse meteorenzwerm (2017, 2019). De laatste keer dat de omstandigheden zó gunstig waren om de Perseïden te bekijken was het 1997, toevalligerwijs ook de laatste keer dat het een paar dagen onbewolkt was in Nederland. ENFIN, mocht u de komende dagen nou niet kunnen slapen, omdat Samantha weer als een dier ligt te bouten, ga dan eens naar buiten. Kijken naar de Perseïden. Hoogtepunt: donderdag op vrijdag tussen 03.00 en 04.00 uur maar dan bent u het toch alweer vergeten.

