Zo'n 60 jaar geleden, ik zal toen ongeveer 14 geweest zijn.

Terug van school ging ik mijn moeder begroeten die achter de bar stond en ging even op een barkruk op de hoek zitten voor een sevenupje. Meteen kwam er een niet tot de vaste klantenkring behorende man naast mij zitten en begon over bromfietsen te keuvelen. Hij bood me toen aan om eens stukje op zijn nieuwe bromfiets te gaan rijden. Mijn moeder verbood me dat gedecideerd. En had daarna de grootste moeite met me uitleggen waarom ze me dat pleziertje had moeten vermazzelen.

Het woord pedofiel was toen natuurlijk in ons sociaal stratum nog niet bekend. Alhoewel er wel ook daar, toen al gevallen van kindermisbruik bekend waren.