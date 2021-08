Raar artikel in de Volkskrant waaruit moet blijken dat inmiddels zelfs de staatsveiligheid in het geding is en dat het er wel heel beroerd voorstaat met de ICT-beveiliging in het gave en goed georganiseerde inclusiviteitsland Nederland breekbaar als een vaasje maar bomvol nonbinaire hoop die overal om je heen aanwezig is. Als de in Volkskrant geciteerde cybersecuritycracks Ronald Prins en Pim Takkenberg gelijk hebben kun je alleen nog maar concluderen dat Nederland een enorm kutland is. Wat helemaal niet mag van de positieviteitspolitie. Toch staat het er: "Je kunt niet anders concluderen dan dat de nationale veiligheid in gevaar is. Ransomware is inmiddels een bedreiging voor de welvaart van Nederland. Dit gaat richting een nationale crisis". Tsja. TSJA. Denk vooral niet dat er nu wel ineens iets gaat gebeuren. De boven u gestelde bestuurlijke elite zit net lekker vuistdiep in reces en Rutte heeft nu echt even geen zin om aan zijn kutland te denken. Bovendien, in plaats van praten, praten, praten, praten, praten, praten, praatclubjes oprichten, evaluatiecommissies evalueren, vergaderen en gesubsidieerd denken over verder praten ook echt actie ondernemen is zóóóóóóóóóó niet Nederlands. Dus ja, Nederland is een kutland met een gigantisch cybersecurityprobleem dat met de dag groter wordt (criminelen hebben inmiddels moeite met kiezen: gaan ze narcostaat NL uitbuiten met containers vol coke of gewoon HTML 1.0 patchloos Windows 7 bestuurlijk/mkb-Nederland uitknijpen met gijzelsoftware?). Dus nee het komt voorlopig niet meer goed. Het was kut, het is kut, het gaat heel erg veel kutter worden. Ook online. Vooral online. Beter is het als u gewoon het internet helemaal uitzet, de administratie voortaan doet met pen en papier of gewoon gaat emigreren naar waar het beter is. Beiroet ofzo. Of Duitsland. (Dit topic installeert automatisch een virus waardoor Grapperhaus de hele dag meegluurt via uw webcam en onder uw naam reaguurtegels plempt.)