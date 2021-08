Elke keer weer blijkt dat deze zg 'straatintimidatie' vrijwel uitsluitend bedreven wordt door lieden met een migratieachtergrond, en dat daarin de Marokkanen oververtegenwoordigd zijn (in welk 'verkeerde lijstje' zijn ze dat niet?).

Je kon het ca twee jaar geleden al horen uit de mond van dat meisje Myrthe, die zo dapper was 'de olifant in de kamer' in praatprogramma's te benoemen, en al ca 40 jaar hoor je voortdurend vrouwen en meisjes die melden dat ze - door een 'bepaalde' bevolkingsgroep - worden uitgescholden voor 'kk-hoer' indien ze de 'avances' van die lieden op straat negeren (of om andere redenen: ze gebruiken het k-woord zo ongeveer om het andere woord; waar vroegah de grap hier in Den Haag circuleerde over hoe Haagse kinderen lezen werd bijgebracht middels het 'Haagse leesplankje' (kk-Aap, kk-Noot, kk-Mies), geldt dit in werkelijkheid voor....

Rapporten waaruit blijkt dat Marokkanen ook een hoofdrol voor zich opeisen bij geweld tegen homo's worden door Rutger Groot Wassink in de onderste la gepropt, en de totale lul Peter Breedveld zou dat rapport het liefst gewoon vernietigen:

"En in Godsnaam, Rutger Groot Wassink, dat rapport had in februari meteen door de papierversnipperaar gemoeten."

Die Breedveld heeft trouwens een heel andere verklaring voor het wangedrag van naffers:

"Nu wil ik best geloven dat als je echt serieus onderzoek doet, er veel jonge allochtonen in beeld komen. Maar dat komt niet door hun geloof of Mediterrane macho-cultuur, ze zijn nou eenmaal vaker lid van de onderklasse (oorzaak: discriminatie) en de onderklasse is altijd, overal, in alle tijden wat rauwer en directer."

Niks geen achterlijke cultuur, onaangepastheid, en middeleeuwse woestijnreligie; onderklasse, dát is de oorzaak. Als je ze maar voorziet van nog veel meer gratis geld, komt het allemaal vanzelf goed.

Maar het komt natuurlijk nooit meer goed. Het enige dat op termijn gaat helpen is een finaal einde maken aan de immigratie en asielinstroom uit islamitische landen, en bij zwaar (crimineel en/of godsdienstwaanzinnig) wangedrag als straf intrekking van het Nederlanderschap en uitzetting naar 'eige' land mogelijk maken.