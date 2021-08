Hoe kan het dat bijna nergens te lezen/vinden is dat er een grote groep mensen zou moeten zijn die hersteld zijn van Covid en daarmee mogelijk een betere bescherming tegen Corona hebben dan gevaccineerden. De MSN zwijgt in alle talen over een (in mijn ogen) uiterst belangrijk onderwerp. Als het halfjaar dat men geacht wordt immuun te zijn voorbij is, staan alle ongevaccineerden in die groep voor de keuze: word ik een wappie of niet ? Er lijkt steeds meer bewijs te komen dat natuurlijke immuniteit beter en langer duurt dan die- verkregen door vaccinatie. Als dat zou is (en daar lijkt het erg op), zou dat ervoor pleiten dat die groep zich juist niet moet laten vaccineren. Baat het niet, dan schaadt het niet gaat in dat geval niet op. En al helemaal niet meer het argument dat je het voor een ander doet. Wie pakt dit uiterst belangrijke vraagstuk op ?Hoe kan het dat bijna nergens te lezen/vinden is dat er een grote groep mensen zou moeten zijn die hersteld zijn van Covid en daarmee mogelijk een betere bescherming tegen Corona hebben dan gevaccineerden. De MSN zwijgt in alle talen over een (in mijn ogen) uiterst belangrijk onderwerp. Als het halfjaar dat men geacht wordt immuun te zijn voorbij is, staan alle ongevaccineerden in die groep voor de keuze: word ik een wappie of niet ? Er lijkt steeds meer bewijs te komen dat natuurlijke immuniteit beter en langer duurt dan die- verkregen door vaccinatie. Als dat zou is (en daar lijkt het erg op), zou dat ervoor pleiten dat die groep zich juist niet moet laten vaccineren. Baat het niet, dan schaadt het niet gaat in dat geval niet op. En al helemaal niet meer het argument dat je het voor een ander doet. Wie pakt dit uiterst belangrijke vraagstuk op ?