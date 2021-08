Ah ja. Humor. Da's altijd lachen.

De beste analyse van humor is ooit door Henri Bergson gedaan. Bij een serieus stuk over humor vind je hem altijd bij de References.

En hier dus niet. Alle referenties zijn naar artikelen van bedenkelijk allooi die alleen policor zijn. Als dit het niveau is van de Jena Institute for Democracy and Civil Society, dan is dat erg laag. Ik hoop dan hun dissertaties beter onderbouwd worden.

Laten we eens inhoudelijk door het artikel heen gaan, humorloos, dat geef ik toe. Het abstract sla ik over: het is een goede samenvatting, zowel inhoudelijk als qua toon, van de rest van het artikel.

De introductie is vooral een rant tegen het feit dat degenen waar de schrijvers mee van mening verschillen toch leuke dingen doen. Ik noem het een rant in de zin van een niet onderbouwde hoeveelheid kretologie. Zo wordt er genoemd "research has shown that such endeavours are appropriate to spin democratic alternatives for affected youths", met een verwijzing naar een Counter-narrative handbook. Dit handbook bevat geen research. Als onderbouwing van de stelling is het dus onvoldoende. De hele inleiding kan samengevat worden met een zin: extremisten hebben een sub-cultuur die humor gebruikt en dat leidt tot geweld.

Voor de definitie van "Far right extremism" wordt verwezen naar ) Radicalisation Awareness Network (RAN) (2019): Far-right extremism, pp. 6–9. Daar wordt een duidelijk verschil gemaakt tussen Radical Right (met als een verwijzing naar Cultural Nationalism) en Extreme Right (Racial Nationalism). Geen Stijl is m.i. een duidelijk voorbeeld van Cultural Nationalism, en daarmee niet Extreme Right in deze definitie.

De verwijzing naar de meme's is zo onbegrijpelijke en doorspekt met onzin, dat het geen inhoudelijke reactie waard is. De opmerking ' if the meme is good, the content cannot be bad' kan misschien waar zijn in hun kringen, maar dat is het hier niet.

De opmerking "far-right actors are not in the position to control the various streams of hate online" klopt wel; recht-mensen hebben b.v. geen controle over de kopschoppers als Akwasi.

Er is verder een analyse, dat er far-right subculturen zijn op Internet. Dat is niet zo verbazingwekkend: voor bijna alles is er een sub-cultuur op Internet. Dat is b.v. ook de manier waarop islamitische onthoofdingsvideo's verspreid worden. Dat de humor vaak botter is dan hun tere kinderzieltjes aankunnen zal ook niemand verbazen. Grappen als "Ik moest van Boston naar Los Angeles vliegen, maar we kregen een tussenstop in New York" vind ik eigenlijk ook wel te ver gaan.

Dat je soms het taalgebruik en de gewoontes van een sub-cultuur moet kennen om te begrijpen waar het overgaat is normaal. Dat is zo bij de padvinders, en ook bij Geenstijl. De auteurs begrijpen echter niet dat sommige sub-cultuur kreten niet altijd betekenen dat mensen vernederd of uitgesloten worden. Zo heeft Geenstijl het b.v. over Heaumeau's, maar de werkelijk houding van Geenstijl spreekt het meest in de artikelen over anti-homo geweld door getintiers. In die zin is Geenstijl meer Heaumeauvieler dan de gemeenteraad van Amsterdam.

Ja, veel echte humor vergt enige kennis en intelligentie. Als ik Sylvana Simons een Peacock in everything but beauty noem, moet je Oscar Wilde gelezen hebben en iets over pauwen weten. Anders denk je dat ik een racist ben.

Al met al dus een stuk zonder onderbouwing met een niveau van trivialiteiten en en hoog huilie-huilie gehalte (rechts doet leuke dingen; wij moeten nog steeds naar Freek de Jonge luisteren).

www.youtube.com/watch?v=Svstp1CWuF0