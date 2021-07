"If I could, you know I would

If I could, I would

Let it go

This desperation

Dislocation

Separation

Condemnation

Revelation

In temptation

Isolation

Desolation

Let it go.”

Een miljoenmiljard jaar geleden, toen de wereld nog in de greep was van heroïne (godverdomme) schreven een klein kutjochie met een gouden stem en een gitarist met een unieke touch een nummertje. Dit nummer heet Bad, en is sindsdien een vaste waarde in het euvre van U2. Vaak door hen opnieuw uitgevonden, maar nooit zo goed en urgent uitgevoerd als in de jaren ‘80, toen zelfs de drugs beter waren dan nu.

youtu.be/LaRUx5_7cPg