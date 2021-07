Misschien zijn die Indiërs, Indonesiërs en Nigerianen wel gewoon een flink stuk luier, Peturtjuh...

Of boeit het ze niet zo, of zijn ze een stuk corrupter, of besteden ze hun belastingcentjes anders. Zijn ze niet zo bedreven in het opzetten van een goed functionerende maatschappij, hebben ze nog wat decennia of eeuwen aan ontwikkeling door te maken...

Ligt het niet aan de centjes, maar aan wie dat ze zijn..

Neem nu shithole Indonesië, Peturtjuh...

Het zal het sportklimaat toch niet veel goed doen dat de schaal der islamisering daar zeer afglijdend is... Of neem India, die... nou ja, ze hebben wel een kernbom. En Nigeria... had ik het al over maatschappij ontwrichtende corruptie gehad?!

Daar doet zieltjes tellen niets aan af, Peturtjuh!

Peter wie?