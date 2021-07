Even nagenieten van de Oranjezomer van gisteren. Aan tafel oud-hockeyer Jacques Brinkman (want Olympische Spelen) en ook in de studio Viroloog des Vaderlands Ab Osterhaus (want doodvermoeiend virus). Ab zat er om wederom te verkondigen wat iedereen zat is om te horen in een programma dat hij eigenlijk niet kende. Maar gelukkig heeft Brinkman niet alleen verstand van hockey, maar ook van het spreken van ware woorden. "Je kunt ook een keer ‘nee’ zeggen tegen een programma. Dat je zegt: joh, ik kom een keer niet." We zeiden het ruim een jaar geleden al, maar nu weerklinkt het eindelijk in de shows waar Ab onder de sneltoets staat. Het is klaar met die paniekzaaier op elke willekeurige zender, waar hij alleen maar zwarte scenario's kan schetsen, die mensen alleen maar angst inboezemen, waardoor praatprogramma meer over het coronavirus gaan ouwehoeren en Ab dus vaker uitgenodigd wordt om nog zwartere scenario's te schetsen. Nu ons land al ruim 17 miljoen virologen kent, voorspelt deze onheilsbode al dat dergelijke pandemieën de komende vijftig jaar nog vaker gaan voorkomen en als dat niet meer genoeg is om in talkshows te verschijnen begint hij waarschijnlijk over de ABocalyps. Maar we zijn er klaar mee. Ab, luister naar de wijze woorden van Brinkman en zeg gewoon eens wat vaker nee.