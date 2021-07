Even gekeken op Wikipedia. Het vrouwenvoetbalelftal van Nederland werd in 2017 Europees kampioen en eindigde tweede tijdens het wereldkampioenschap in 2019. De laatste keer dat het mannenvoetbalelftal Europees kampioen werd was in 1988 en wereldkampioen is het mannenvoetbalelftal nog nooit geweest. Wel drie keer tweede, voor het laatst in 2010. Zo slecht doen die vrouwen het op hun niveau dus ook weer niet.