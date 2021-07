Een copy past van wat westerse vliegtuigen. Staartstuk is f23 bijvoorbeeld.

Ik lees hier een hoop on-gefundeerd commentaar op de JSF. Het ding heeft een slecht imago voor een groot gedeelte gevoerd door kenners die niet eens door de poort van een vliegbasis komen.

De JSF is een toestel dat alles goed kan maar niet specifieke dingen geweldig. Het ding is niet ontworpen als een één tegen één dogfighter, of om alleen te bombarderen. Een beetje zo van met je middenklasser bij de IKEA staan en het er net in krijgen( met de kinderen dubbel gevouwen op de achterbank want die moesten mee want geen oppas). Had je een bus genomen....

Onze rus bovenin(die nog niet volledig van de tekentafel af is) zal vast heel aardig dezelfde dingetjes doen als de JSF. Hij zal niet duur worden want de prijs is door de staat al bepaald en die zal zo blijven ondanks de kosten. Je krijgt er nog wat Sputnik bij.