Yintien en Yangdy-Monique zijn gevallen met de motor. Kijk maar: broek helemaal kapot. Yintien heeft een Suzuki V-Strom en Yangdy-Monique mocht achterop. Ging dat even verkeerd bij dat verdrijvingsvlak! Maar laat dat de dag op de Tilburgse kermis niet verpesten. Yintien, professioneel metaalsnijder (zelf noemt ze het Laser Operator) bij een groot Japans bedrijf, gaat straks godverdomme vijf suikerspinnen naar binnen joekelen. En misschien tongt ze daarna nog wel met die ravissante Erik, haar... neef. MAAR EERST, DE TOPSPIN.

U denkt natuurlijk: ha wat leuk, een grote broer met zijn broertje en zusje. Nou mooi niet, dit is de veroordeelde flipperkastsmokkelaar Mohammed Q., samen met zijn tweede vrouw Aïsha (rechts) en zijn als mens verklede geit Simon (links). Het verhaal is vrij droevig. Enfin, op de kermis in Tilburg hebben ze tachtig kaartjes gekocht voor deze attractie, zo'n saaie rij stoelen die een beetje op en neer en heen en weer beweegt. Simon vindt het echter geweldig. Mèh, roept hij.

Dit is Netraam. Het lijkt een rare naam, maar het is gewoon Maarten, maar dan andersom. Netraam van der Weijden doet precies wat zijn held Maarten van der Weijden doet, maar dan andersom. Zo heeft ook Netraam de Elfstedentocht gezwommen, maar niet van Leeuwarden naar Sneek en IJlst, maar van Leeuwarden naar Dokkum en Franeker. Daar waar Maarten van der Weijden heel veel aandacht en geld wil voor zijn zwemuitjes, is dat bij Netraam weer precies andersom: hij wil helemaal geen aandacht! Maar goed, nu staat-ie mooi wel op de foto, juichend, op de kermis, in attractie High Energie. Bedankt Netraam voor alles wat je voor Nederland niet hebt gedaan.

De zusjes Hanane en Karima-Truus zijn terug van hun avontuur in Syrië. Ze streden voor Mohammed en vochten voor het kalifaat, tot bleek dat je in Koerdische gevangenkampen helemaal geen kermisattracties hebt. Dus hup, ze hebben zich weer naar Nederland laten smokkelen. Hanane (links) ziet beneden haar vriend Houcchiamfouad el Y. staan en ze maakt obscene gebaren met haar mondje. Houcchiamfouad is een enorme homo maar tegenover Hanane doet hij net alsof hij geniet van dat gelul over mentruatiecycli.

Als je daar de baliemedewerkers van de snelweg-Total niet hebt! Van links naar rechts Henk-Denise, Tinie, een lege stoel voor hun overleden vriend Braten, Fons-Frederik met zijn harige poten en tot slot Ja'Marie-Alfons. Het verhaal van Braten is vrij triest: ooit had hij een barbecue met de Hells Angels en toen moest hij het vlees verzorgen. Aangezien Gosschalk gesloten was, kocht Braten maar een pak diepvriesfrikandellen van de Aldi. Nou ja, en sindsdien heeft niemand ooit meer iets vernomen van Braten.