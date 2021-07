De Aston Martin Valhalla. 4,0-liter V8 van AMG plus twee elektromotoren goed voor 950 pk, een gezamenlijk koppel van 1.000 Nm en 600 kilo downforce. Geen idee wat het precies betekent maar het resulteert in 0 tot 100 km/u in 2,5 seconden en een topsnelheid van 330 km/u. Maar goed, dat hebben we allemaal maar te geloven, want vooralsnog zien we em vooral stil staan. Met een prijskaartje van zo'n 700.000 exclusief Nederlandse belastingen is het trouwens een beetje de budgetversie van de Aston Martin Valkyrie, die verkrijgbaar is vanaf 2,8 miljoen euro. Wel erg boreale namen allemaal. Maar goed, wat vindt u - de beoogde doelgroep - ervan? Foto's om rustig naar te kijken, na de breek. Wij wachten eigenlijk vooral op de Aston Martin Volante Vision Concept, want die kan tenminste vliegen.