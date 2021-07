Vrij hoog water te Maastricht, gisteren

Nou, dat ging maar net goed. De piek werd in Maastricht rond 03:45 bereikt, maar het morste allemaal net niet. "De piek van het hoogwater in de Maas is Maastricht inmiddels gepasseerd, meldt de Veiligheidsregio. De hoogste waterstand lijkt iets lager uit te vallen dan eerder werd verwacht. Volgens een woordvoerder bleef het waterpeil van de rivier net "onder het doemscenario". De Veiligheidsregio is opgelucht, maar de problemen in Maastricht zijn nog niet voorbij." De waterpiek verplaatst zich nu langzaam noordwaarts, verplichte evacuaties in Roermond, Roerdalen en Echt-Susteren begonnen rond 06:00 en ook in Zuid-Limburg worden inwoners van Stein, Eijsden en Bunde opgeroepen te evacueren, als is het daar niet verplicht. Foto's van gisteren HIER.

In Duitsland is het dodental inmiddels opgelopen tot boven de 81, en zijn er honderden (!) vermisten - 1300 in stad Bad Neuenahr-Ahrweiler alleen al. In België staat het dodental op 12 en zijn er vijf personen vermist. Veel meer beeld en geluid, vooral ook van die ondoenlijke ellende in Duitsland, na de breek.

Rampgebied Maastricht

Doffe Duitse ellende

België

Het hoefijzer