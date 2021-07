Online intimidatie van politieagenten steeg in 2020 met 87%, en 2021 is nog jong. Daarom diende MinJus Grapperhaus vandaag een wetsvoorstel in om het online openbaren van NAW's strafbaar te maken. "Het grote gemak waarmee sommigen denken te kunnen intimideren door privégegevens over anderen te verspreiden is meer dan schofterig. Het gaat over de grens van het toelaatbare als mensen in hun leven worden belemmerd, onze agenten worden gehinderd in hun werk en wetenschappers niet meer vrij uit kunnen spreken. (...) Dit gaat echt een grens over en dat moeten we duidelijker in de wet vastleggen," aldus Ferd. Volgens het wetsvoorstel komt er een maximale gevangenisstraf van 1 jaar op te staan. En hoe zit het dan eigenlijk met de Retweets van een dox?

Maar het is niet alsof je in Nederland helemaal niets meer mag. "Journalisten en klokkenluiders, die nieuwsfeiten en misstanden openbaar maken, zijn niet strafbaar als de bekendmaking van gegevens noodzakelijk is in het algemeen belang." Het algemeen belang, een beetje het RTL Boulevard onder de belangen.