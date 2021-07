Dat was het dan wel hè. Het einde van de carrière van Conor McGregor (32), de gevallen megaster van de UFC, al heeft meneer na afloop van zijn knokpartij tegen Dustin Poirier geroepen dat het 'nog niet voorbij' is. Vroeger kon Conor zijn ontzettend grote muil nog onderschrijven met verpletterende overwinningen, maar nu hij in meerdere vechters zijn superieure heeft gevonden is het wel leuk geweest. De onverslaanbare en op de grond fenomenale Khabib Nurmagomedov (reeds gestopt) is alles wat Conor McGregor had willen zijn en Dustin Poirier blijkt wéér in alles de meerdere van de Ier: knokkend, trappend, worstelend, op de grond maar ook gewoon mentaal. Nu zal Poirier een vierde bout vast wel zien zitten, want hij is toch beter én het levert weer een enorme plons geld op. Dat is alles wat McGregor nu nog is: een cashcow.

Enfin, knokpartij nummer 3 tegen Poirier dus, in de T-Mobile Arena in Las Vegas. Conor begon nog wel okee, raakte zijn tegenstander met een paar trappen, maar toen Dustin terug begon te maaien keerden de kansen direct. McGregor probeerde ineens te verwurgen en dan is hij kansloos tegen de betere worstelaar. Het was effe incasseren voor Conor en net voor het verstrijken van de eerste ronde was het krak met het enkeltje. Een niet stijlvolle nederlaag verdient een niet stijlvolle aftocht: na afloop schold McGregor de huid van de vrouw van Poirier vol en insinueerde hij dat ze in zijn DM's zat. En nu... we weten het echt effe niet. VIDEO & beeld na de klik, op eigen risico enzo.

Conor: JE VROUW ZIT IN MIJN DM'S

Er komt dus een 4

Dustin over Conor

Krak