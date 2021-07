Heb journalistiek in Tilburg gedaan. Een kleine schets van mijn propedeusejaar: blonde meisjes die binnen GroenLinks, de Sea Shepherd, Greenpeace en Vluchtelingenwerk actief waren en jongens die over Apple producten en festivals schreven. Vreselijk, wat viel ik uit de toon. Voelde me doodongelukkig daar. Toen er aan me gevraagd werd wat ik stemde, en dat niet uiterst links bleek te zijn, werd ik aangekeken alsof ik melaats was. Deze mensen drukken me nu allerlei artikelen over diversiteit door m'n strot; alsof het in hun bubbeltje zo divers en inclusief is. Ik heb die studie er in drie jaar doorheen geramd (sommigen in zes jaar, want die gingen maandenlang radio maken in Kenia met zielige mensen) en heb nooit meer achterom gekeken. Jammer, want het werk boeit me wel en lag me ook. Maar die redacties en uitgeverijen: vreselijk. Stoffige, linkse, witte incestueuze kliekjes. Cancelen doen ze daar al heel lang trouwens. Van rechtse mensen dan hè. En zonder kruiwagen kom je er niet binnen. En journalistieke vrijheid? Die bestaat niet. Je krijgt bijvoorbeeld 1500 woorden voor je verhaal en als het de eindredacteur niet zint omdat je kritisch bent op z'n vrinden, worden zonder overleg hele alinea's geschrapt. Aan deze mensen zijn we overgeleverd en goede, constructieve rechtse alternatieven zijn schaars. Ik heb diep respect voor kritische journalisten met een afwijkende mening die zich in dit mijnenveld staande weten te houden.

Ik ging maar wat anders doen, dat zult u begrijpen.