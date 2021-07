Marilyn Monroe vergiftigd door Bobby (de broer van JFK) Kennedy? www.dailymail.co.uk/news/article-9750...

>>De beweringen zijn moeilijk te geloven... maar de bron is zo solide en geloofwaardig dat dit verbazingwekkende verhaal moeilijk te ontkennen is. Een politieman uit Los Angeles zegt dat een ultrageheim politiedossier JFK's broer Bobby Kennedy noemt als de moordenaar van Marilyn Monroe - en acteur Peter Lawford bekende aan de agent dat hij de moord zag gebeuren...

Toen Marilyn Monroe haar hermelijnen omslagdoek aftrok en deze aan acteur Peter Lawford overhandigde, live op televisie in Madison Square Garden, creëerde ze een moment van pure theatrale Viagra.

De 35-jarige ster werd onthuld bij de microfoon in een nauwsluitende, met strass ingelegde jurk waardoor ze bijna naakt leek. Het trok een snik van geschokte waardering van het publiek tijdens een vroege verjaardagsviering voor president John F. Kennedy, in mei 1962.

Het op maat gemaakte, vleeskleurige ontwerp van Jean Louis had meer dan 2500 met de hand gestikte kristallen en was zo precies passend dat Marilyn erin moest worden genaaid. Ze zong 'Happy Birthday Mr President' met een stem die pijn deed van erotiek. Een journalist beschreef het als 'de liefde bedrijven met de president in het directe zicht van 40 miljoen Amerikanen'.

Op het feest na het gala, in een penthouse-suite in New York, verzorgd door een studiobaas uit Hollywood, danste ze vijf keer met de broer van JFK, Bobby, de Amerikaanse procureur-generaal.

Maar ze vertrok met president Kennedy en ging via een keldergang en een privélift naar zijn suite in het naastgelegen Carlyle Hotel. De volgende dag keerde ze terug naar Californië.

Lawford, die getrouwd was met de zus van de president, Pat, belde later die week met Marilyn vanuit zijn huis in de Kennedy-compound, Hyannis Port. Hij had een brute boodschap: ze werd afgesneden. Ze zou de president nooit meer zien en ze mag nooit proberen contact met hem op te nemen.

Minder dan drie maanden later zou ze dood zijn. Een gerechtelijk onderzoek oordeelde dat ze waarschijnlijk zelfmoord heeft gepleegd, maar al bijna 60 jaar vermoeden veel mensen dat ze is vermoord.

Maar nu heeft voormalig LA-politieman Mike Rothmiller besloten om te onthullen wat volgens hem de buitengewone waarheid is: dat geheime documenten die hij in LAPD-archieven vond, aantonen dat Marilyn Monroe werd vermoord om de Kennedy-clan te beschermen.

Nog sensationeler was dat het Bobby Kennedy zelf was die Marilyn de vergiftigde drank gaf die haar doodde – terwijl Peter Lawford erbij stond en toekeek.

Toen Rothmiller 20 jaar later de feiten aan Lawford voorlegde, stortte de acteur in en bekende hij. Maar het verhaal is 40 jaar lang in de doofpot gestopt, omdat de doofpotafscheiding veel verder ging dan de Kennedy's.

De agent zweeg decennialang en vreesde voor zijn leven zolang hoge politieagenten uit die tijd nog leefden en hem en zijn gezin konden bedreigen. Veertig jaar later is hij nog steeds nerveus om te onthullen wat hij weet, en hij neemt nog steeds voorzorgsmaatregelen, bewaart zijn bevindingen en documentatie nog steeds op veilige plaatsen.

Maar nu, en met de zegen van zijn vrouw Nancy, heeft hij besloten dat het tijd is dat de wereld weet wat hij heeft ontdekt. Hij zegt vol vertrouwen: 'Als ik mijn bewijs voor een rechtbank zou presenteren, zou ik een veroordeling krijgen.'

Rothmillers bronmateriaal is net zo sensationeel als zijn beweringen. Het doet een beroep op geheime politiedossiers van LA en op ooggetuigenverslagen van een verkeersagent uit Beverly Hills. Het verhaal, meent hij, kostte hem bijna zijn eigen leven.

Op een hete nacht in augustus 1982 - slechts enkele weken, zegt hij, nadat Lawford hem had verteld wat er werkelijk was gebeurd - was de voormalige politieagent het doelwit van een moordaanslag in de stijl van een bende. Een schutter op een motorfiets stopte naast zijn ongemarkeerde auto en opende het vuur met een halfautomatisch pistool.

Rothmiller werd in de rug en zijkant geraakt en liep schade op aan de ruggengraat die hij ternauwernood overleefde.

Vier jaar eerder, op 27-jarige leeftijd, was hij de jongste rechercheur in de OCID (Organised Crime Intelligence Division) van de stad. Met zes jaar ervaring bij het korps kreeg hij bureautaken in de informatiekamer van de afdeling, bijgenaamd Fort Davis - een bomvrij labyrint van archiefkasten in een gebouw in de binnenstad zonder ramen.

Daar werden tienduizenden dossiers bewaard: geruchten, feiten, veronderstellingen en roddels over iedereen, van misdaadbazen tot politici, acteurs tot rocksterren, krantenverslaggevers tot televisiepresentatoren. Veel van de informatie had niets te maken met misdaden - het was gewoon achtergrondinformatie over iedereen die ooit het pad van de OCID was gekruist. Hun enige taak was om potentieel gênante informatie te verzamelen die later zou kunnen worden gebruikt als hefboom voor strafrechtelijk onderzoek.<<