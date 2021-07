Ja dat nieuws over Peter R. de Vries is natuurlijk belangrijk maar het échte nieuws raakt daardoor helaas totaal ondergesneeuwd. Neem nu dit échte nieuws over Glennis Grace. Terwijl u druk bezig was met roepen dat nieuwsfilmpjes beslist niet mogen worden gedeeld (want het mág juridisch wel, maar het hoéft niet en is dat dan wel ethisch en jankieboeboedeugkankergereutel) was Glennis Grace druk bezig met een filmpje delen waarin ze minutenlang vertelt hoe de aanslag op Peter R. de Vries toch wel erg dichtbij komt en dat het leed dat Glennis Grace ondervindt van de aanslag op Peter R. de Vries in principe erger is dan die hele aanslag zelf. Nou weet u misschien niet wie Glennis Grace is, en wij ook niet, maar ze is in elk geval zo imbeciel als de gemiddelde KIJK-redacteur in moederneukend Dronten. Want ja, duh, iedereen weet dat je niet zomaar even filmpjes kunt gaan delen als zelfs de CEO van de Telegraaf NRC filmpjesdeelsite Dumpert zegt dat dat helemaal niet mág. Glennis Grace werd derhalve helemaal kapotgemaakt door fatsoensbrigades en ander laagvoorhoofdig socialmediapus waardoor Glennis Grace nu NÓG een filmpje heeft gemaakt waarin ze minutenlang uitlegt hoe iedereen die iets vindt van de filmpjes van Glennis Grace debieler is dan Glennis Grace zelf. Maarrrrrrrrr: nu weet u nog altijd niet wie Glennis Grace is, en wij gelukkig ook niet, laat staan dat wij het willen weten. Gelukkig kennen wij een Glennis Grace-watcher (tevens Tour de France-kijker) die ons wel wilde uitleggen wie Glennis 'ook een moordaanslag op Peter R. de Vries trek ik moeiteloos naar mij toe' Grace precies is. Hij/zij/hun/they wilden wel anoniem blijven en dat is mooi want "Een niet anonieme bron is geen bron", dixit Guido den Aantrekkert. Cavia's in hun hok? Desert Eagle met hollowpoints en luchtsteun paraat? Na de klik: Wie De Neuk Is Glennis Grace?