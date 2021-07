Alles is racisme. Alles is fakenieuws. Alles is discriminatie. Alles is een complot. Lever die laptop maar in. Hebben we hier contact met Pim. Ik ben een woordkunstenaar. Ik heb een brief gehad van Jezus. Je hoort nooit eens wat van Akwasi. Je hoort nooit eens wat van Thierry Baudet. Ja maar hun dan. Ja maar hun dan. Ja maar hullie ook. Ja maar hullie ook. Je hoort dit dus nooit in de main stream media. Je hoort dit dus nooit in de main stream media. Maar nu wel. Maar nu wel. 50.000 leden bedankt! 50.000 leden bedankt! Wakker? Hoepla!