Ik ga dit ook zeker niet delen.

Niet in het minste omdat ik het hier zeker ook mee eens ben, tot op zekere hoogte.

Marokkanen maken geen deel uit van deze maatschappij.

En niet om dat Nederlanders dat niet willen.

Ze houden er ZELF een subcultuur en een zelf-gesegregeerde samenleving op na. Laten we wel wezen, multiculturaliteit kan in essentie ook niet, omdat er altijd aspecten binnen culturen kunnen bestaan die onverenigbaar zijn.

En laten we wel wezen, die zijn er, inzake de Marokkaanse cultuur en daaraan toevoegend de islamitische vormingen, in overvloed.

Maar niets zegt zoveel over hoe Marokkanen denken over Nederland (een pot met geld waar ze graag een schep uit doen, al dan niet via legale wegen), dan dat je je na je dood terug naar Marokko laat verschepen.

Dat zegt zeer nadrukkelijk: Leuk, Nederland, voor het geld. Daar kunnen we die dhimmi's goed voor gebruiekn, maar ik zou er (LETTERLIJK) niet dood gevonden willen worden.

Dus...

Gegeven het voorgaande en het feit dat (buiten Antilianen) ze nog altijd de meest criminele etniciteit in Nederland zijn (bron: longreads.cbs.nl/integratie-2020/crim... tabel 4.1b), zie ik het probleem niet van deze video's.

Feitelijke constatering: Marokkaan is geen ras, maar een etniciteit en ik ben geen fan van het regressief linkse ombuigen van betekenis om zo'n beetje alles binnen het plaatje van racisme te wringen.

Voor zover mijn 2 centen...