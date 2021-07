Laten we even vooropstellen dat stikstof geen gif is, net als CO2. Beide zijn producten die juist gebruikt worden door planten om te groeien.

CO2 wordt omgezet naar C2 als bouwmateriaal. Stikstof dient volgens mij voornamelijk als energiebron. Beide kun je als voeding voor planten zien.

Specifiek naar stikstof nu. Het “probleem” waar men op wijst is dat we stikstof krijgen op plekken die voorheen stikstof arm waren. Daarmee wordt die grond dus niet vergiftigd maar gevoed. Gevolg is meer voedzame grond en dat zou slecht zijn voor de biodiversiteit want op voedzame grond staan andere planten dan op arme grond.

Ten eerste kun je je al afvragen of de biodiversiteit op voedzame grond al niet voldoende is, want ook daar kunnen vele soorten planten leven. Ook kun je je afvragen of we niet gewoon nog voldoende arme grond hebben. Er zijn veel landen waar de aarde veel eenzijdiger is.

Ook zitten we hier met weer een goed voorbeeld waarom de EU niet werkt. Het one size fits all principe past niemand echt goed. Heel gemakkelijk voor grote landen zo’n regels. Die hebben wel ergens hectaren ongebruikte grond liggen die ze aan kunnen wijzen als “ongerepte natuur”. Die luxe hebben we in Nederland niet.

En waarom mogen we nu ineens niet over de landgrenzen heen kijken? Dan zou Nederland een stukje stikstof rijk gebied zijn, en is er ergens anders in de wereld weer een stikstof-arm gebied. Heel bio divers. Maar dan mogen we van de globalisten die ineens niet meer buiten de landgrenzen kijken.

Boeren weg jagen verlaagd hooguit de stikstof op een plek, maar doet niets af aan de hoeveelheid stikstof op wereldniveau. Sterker nog, gezien de efficiëntie van onze boeren zou die waarschijnlijk dan juist toenemen.

Tenslotte hebben we in Nederland een hele gezonde balans van productie van de agrarische sector. We hebben een netto overcapaciteit van 30%. Voor een eerste levensbehoefte heel verstandig. Dat hebben we toch wel geleerd van de corona-crisis mag ik hopen. (Ik weet het, ik schat de mensheid te hoog in)

De productie en de veestapel is nu dus prima, en groeit de bevolking dan zal de agrarische sector en de veestapel juist mee moeten groeien.

Laten we dat eerlijke verhaal nou eens vertellen. En ja, mensen hebben inpakt op de natuur. Ook als stadmens, het is niet voor niets dat de meeste wilde beesten in de stad niet voorkomen. Een groot deel van Nederland bestaat notabene uit kunstmatige grond. Geef de boer meer ruimte!