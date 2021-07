De Hoge Raad hield vandaag de uitspraak tegen Geert Wilders in stand: de stoute man met het Mozarthaar heeft onaardige dingen gezegd over de aantallen van een bepaalde in Nederland aanwezige bevolkingsgroep, dat mag kennelijk niet en natuurlijk gingen wij hem even vragen wat hij daar nou zelf van vond, dat hij weliswaar geen straf kreeg maar toch onherroepelijk en niet aanvechtbaar veroordeeld is voor het drie keer kraaien van "minder" in een bruine kroeg, ooit ergens lang geleden. "Bij mij ligt het vonnis al in de prullenbak", aldus de voorgoed veroordeelde PVV-leider. En daarvoor heeft ie ook nog best een paar argumenten. Maar er is geen rechter die daar nog naar wil luisteren.