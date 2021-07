Handenwringend en ijsberend bewegen we ons over de redactievloer op GSHQ. Mosterd gooit met halve aandacht wat pijltjes in het dartbord. Pritt staart een beetje wezenloos naar de kaart van Nederland en mompelt iets over "rare snijboon", de kwalificatie die hij al vanaf het eerste moment dat Baudet in de zomer van 2015 bij ons binnen kwam toekende aan wat inmiddels is verworden tot de verlichte despoot van Forumland. Ronaldo grinnikt net iets te hard want die kwam er later bij en had het eigenlijk altijd al in de gaten. Spartacus is gevlucht naar Zuid-Amerika en houdt zich wijselijk stil. Op Groot Scherm tettert Engeland - Denemarken, de wedstrijd waar Oranje had moeten staan, ware het niet dat Wijnaldum geen bal raakte, door dat vervelende deugarmbandje. Ondergetekende vraagt zich af, vertwijfeld kauwend op het pootje van een zonnebril, waar we in vredesnaam naar zitten te luisteren. We laten het maar gewoon aan het oordeel van de kijker. Want iedereen kijkt, vanuit zijn eigen realiteit.

Tramconducteur Baudet: "Jullie zijn zelf spookrijders"

"Jaaa goeiesmiddags dames en heren, welkom aan boord van tram 911. We vertrekken zo naar Rabithole. Onderweg komen we langs de Wappiehof, de Complotvijver, de laan van Soros, het Pedo-eliteplein, de Bill Gatesstraat en tenslotte stoppen we ook nog even bij huize Batshit Crazy. Brace yourselves, it's gonna be a hell of a ride!"

LOOOOL

Zijn we rond of doen we nog een rondje?