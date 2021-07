: Precies! Fundamentalistisch zoals ik al zei. Heide is niet perse natuur. De hele naam 'Natuurmonumenten' geeft precies aan wat het probleem is: zij hebben een beeld van NL uit de negentiende eeuw of zo 'hoe Nederland toen was' en dat willen ze koste wat kost in stand houden. Anders gezegd: zij willen van NL een doods museum maken. Heide is grotendeels het gevolg van menselijk handelen en de Ijstijd. Maar wat betreft die Ijstijd kun je ook vragen: wat was er voor de Ijstijd; toen was er ook gewoon bos en dergelijke.

Echte natuur past zich altijd gewoon aan, aan de omstandigheden. Gewoon niets aan doen. Met je handen er vanaf blijven. 'Stikstof' is in principe gewoon een voedingsstof!