:

Murw gebeukt door wie. Dan is het toch de overheid die haar eigen burgers murw beukt met toeslagen affaire e.d.

Uiteraard ben ik niet blij met een demografische ontsporing in my backyard. Maar wat doe je er aan?

Verhuizen is vluchten en het probleem blijft je dan toch achtervolgen.

Maakte een paar jaar geleden nog wel eens geintjes met "vreemdelingen politie en papieren aub" te roepen in een kroeg vol met Afrikanen. Werd niet echt gewaardeerd door de uitbaters.

Had wel resultaat en daarna genoeg ruimte aan de bar om een biertje te bestellen.



Ook leuk, een vlinderbommetje afsteken in de nabijheid van 2 mannen

in jurken en dan werpen met de magische woorden "Aluha Ackbar". Kunnen nog best snel wegrennen met zo'n jurk om hun enkels.

Helaas pakte dit even anders uit toen ik deze truuk herhaalde bij een roedel Oost-Afrikanen. Blij dat ik een fiets bij me had en daar op kon springen. Die troep Hyena's was echt op bloed uit en konden verdomd hard rennen. Wel een big smile na ontkomen lynchpartij.



Met die gekkigheid ben ik gestopt, verstand komt na je 50e zeggen ze.

Maar murw gebeukt, niet echt.