1946

Allemaal van harte gefeliciteerd met de verjaardag van het favoriete kledingstuk van andere vrouwen: de bikini. Op 5 juli 1946 voorgesteld door 'erotisch danseres' Micheline Bernardini, foto boven, vernoemd naar de kernproeven op het eiland Bikini. Stelt u zich eens voor dat die kernproeven plaats hadden gevonden op Terschelling. Veel ophef natuurlijk om die bikini, die aanvankelijk verboden werd in onder meer België. En wat dat betreft koersen we gewoon weer af op de situatie post-1946 en dan is de cirkel weer rond! Fijne bikinidag allemaal, na de klik een paar foto's van personen in een bikini en de groeten aan uw schoonmoeder in een badpak.

2021

Foto van roze bikini

Foto van blauwe bikini (meisjes kunnen ook blauw aan!)

Foto van neutrale witte bikini

Foto van lachende vrouw in roze bikini

Foto van een echte dame in een zwarte bikini

Foto van bikini met afwijkende kleuren in broekje & topje

Foto van mevrouw in witte bikini

