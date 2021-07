Kwam ik vandaag tegen:

MRWN= Muslim Rights Watch.

mrwn.nl/

"Het is van cruciaal belang dat de islamitische gemeenschap de handen ineen sluit en een eenheid vormt, zodat misstanden gezamenlijk kunnen worden gesignaleerd. Informeer ons over misstanden tegen moslims"

Ze brengen een soort knokploeg op de been.

En ze zijn ook al in actie geweest bij het plunderen van een woning.

De NOS versie:

nos.nl/artikel/2361032-heerlen-zoekt-...

De AD-versie:

www.ad.nl/limburg/nieuw-dieptepunt-in...

En de locale pers:

-Stel uit Heerlen dat door ruzie met Syrische buurman werd beticht van moslimhaat moest maanden onderduiken: ‘We zaten weg te rotten tijdens de feestdagen’

-Syriër Heerlen zelf voor rechter gedaagd voor mishandeling 16-jarig meisje.

De telegraaf:

www.telegraaf.nl/nieuws/1500068552/st...

Je zou bijna denken dat de pers in verschillende landen woont.