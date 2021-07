Je zit even niet op te letten en de WEF Jugend heeft Nederland ingepikt. De formatie is zo'n ontzettende puinhoop dat er eigenlijk nieuwe verkiezingen nodig zijn. Maar de Duurzaamheids Abteilungs van zes partijen (!) hebben het alvast maar op een akkoordje gegooid. Duurzaam is daarbij het nieuwe containerwoord. Zet ergens duurzaam bij en je deugt. Duurzaam is een grofvuilbak waar je alles maar in kunt flikkeren en Poolse arbeidsmigranten mogen de rotzooi uitzoeken en de belastingbetaler betaalt. Zo goor is duurzaam. Enfin, heerlijk hardop bulderlachen om zoveel infantiel geleuter door mensen met bullshit banen die nog geen fietsband kunnen plakken. Oh, en ze willen ook niet meer dat u boodschappen doet. Dat doet de overheid wel voor u. Een of andere Sywert gaat dan met 100 miljoen van VWS duurzame loempias halen in China oid. You will eat nothing, and you wil be hungry

Nederland 2030