De vliegende auto verscheen al in sciencefiction voordat files niet-vliegende auto's de realiteit overnamen. Zelfs de boeteschrijvende bromsnorren van de KLPD hielden in 2008 rekening met de komst van vliegende vierwielers, al was hun tijdspad van vijf jaar een tikkeltje ambitieus. In Nederland testen ze ondertussen een eeuwigheid met de Pal-V, het ongewenste resultaat van een avondje Netflix & Chill tussen een Carver en een helikopter. Leuk, maar de AirCar uit Slowakije lijkt meer op de beelden die uit sf-films bleven hangen. Het prototype vloog afgelopen maandag voor het eerst succesvol tussen twee steden en huup-huup-barbatructe daarna automagisch in een auto. Weliswaar met een enorme spoiler en een belachelijke propeller achterop, maar ook met enigszins weggewerkte vleugels. Onder de motorkap ligt een BMW-motor met 140 pk, 300 pk sterk exemplaar is in de maak, en daarmee is het ding krachtig genoeg om met 200 km/u door de lucht te zoeven terwijl u middelvingers zwaait naar het plebs dat beneden braaf met vier wielen over het asfalt sleept. Zin in de toekomst nu.

De visie