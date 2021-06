De gemeente Twenterand. Het klinkt een beetje als het boordje van een geslachtsdeel maar dat is het niet, want het is een gemeente. En wel de gemeente Twenterand. Maar goed, in de gemeente Twenterand hebben ze een oplossing om hét grootste probleem van de 20ste eeuw aan te pakken: de fucking hondendrol. We waren het gewicht van de hondendrol even vergeten, want in 2001 kregen we 9/11, in 2002 ging Pim dood, in 2003 werd Saddam gepakt, in 2004 werd Theo van Gogh omgelegd, in 2005 werd Dennis van der Geest wereldkampioen judo (open klasse), in 2006 ging Reve dood, in 2007 begon de kredietcrisis, in 2008 hadden we Joran van der Sloot, in 2009 kregen we Obama, sinds 2010 zitten we opgescheept met Rutte, in 2011 was Fukushima, in 2012 hadden we het gedoe met die Costa Concordia, in 2013 kwam de Europese vluchtelingencrisis op gang, in 2014 hadden we MH17, in 2015 waren er de aanslagen in Parijs en op Charlie, in 2016 begon het gedoe met de Brexit, in 2017 kregen we Trump, in 2018 werd Jos Brech gepakt en toen begon de ellende met corona. Gelukkig kunnen we ons nu weer richten op dingen die vroeger belangrijk waren, zoals HONDENPOEP. Gadverdamme, hondenpoep is zo vies. Alleen al als je ernaar kijkt: van die materie die uit het lichaam van een hond is gekomen. Bah. Maar daar hebben ze in Twenterand wat op gevonden! Als zo'n hond een poepje laat komen de handhavers met warmtecamera uit de struikjes gespurt en dan is het: "Ho ho meneertje, wij waren op patrouille met de warmtecamera en uw hond legde een bruin scharrelei dat is dan € 140, ik zag het zelfs van honderd meter afstand door mijn ZEISS-lens." En dan sta je dus mooi te kijken, met je wereldproblemen, en een hondendrol als verdrietige getuige naast je in het gras, als je op heterdaad bent betrapt. Twenterand, land van totale kampioenen.