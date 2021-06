Landgenoten! Mocht u een dezer dagen naar een Turks resort afreizen voor een armbandjesvakantie + lopend buffet en gratis Efes-pils, houdt dan rekening met tot op het bot geëngageerde KRO-NCRV medewerkers die u op Schiphol een regenboogvlag in de handen duwen, en allerlei Bekende Nederlanders die op de NPO komen vertellen dat Turkije per direct uit de EU moet, of zoiets. Oh nee wacht, we zijn in de war met Hongarije. Enfin, hiero het letterbakfeestje in de Turkse hoofdstad (ook van drie, vier, vijf, zes jaar geleden) in het omvangrijke Youtube Dossier Istanbul Pride. (Vertaling volgt asap)