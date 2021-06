Ja toch even over die treinramp van een toeslagencolumn van Leo Lucassen, professor in de deugprofilering. Volgens Lucassen hebben vvd en D66 de verkiezingen gewonnen omdat hun kiezers allemaal niks geven om “buiten-Nederlanders” (leuke krampachtige poging om ‘migranten’ of ‘allochtonen’ uit het stijlboek te schrappen). Vervolgens trekt ie één lijn naar het Europese migratiebeleid dat volgens hem uiteraard “institutioneel discrimineert”.

Mark Rutte zal blij zijn met Luie Leo, want het leidt weer lekker af van de werkelijke daders: Mark Rutte en zijn demissionaire handlangers. Die nog steeds doorgaan met hun knevelarij en het ontzeggen van rechten aan gedupeerden, zo bleek uit het moedwillig doofpotten van het Memo Palmen.

Een van de redenen dat ze er mee door kunnen gaan, is omdat mensen als Leo Lucassen de verkeerde “daders” aanwijzen om de verkeerde redenen. Het is weliswaar een feit dat kiezers van de vvd en D66 de toeslagcriminelen in het zadel houden, maar dat maakt hun motieven om op die partijen te stemmen nog niet discriminatoir. Het zijn gewoon mensen die geen last hebben van gesloopt worden door hun eigen overheid. Het zijn ook niet de kiezers van de vvd of D66 die het beleid maken, in stand houden of de bewijzen van nalatig en crimineel gedrag met opzet in doofpotten stoppen.

Het eenrichtingsbrein van de vingerwapper des vaderlands is sowieso nogal bekrompen: de vvd heeft onlangs een Turks-Nederlandse vrouw staatssecretaris gemaakt en de PvdA - die decennialang zieltjes won in de moskee - verloor een fractieleider vanwege zijn eigen aandeel in de toeslagenaffaire. Hoezo geen bekommering om “buiten-Nederlanders”? Hoezo een enorme affaire die diepe breuklijnen in politiek en bestuur laat zien, terugbrengen tot één hobbyhobbelpaard?

Het toeslagenschandaal gaat niet over het “”””racisme”””” van kiezers van partijen die het gaat over een falende overheid die weigert zichzelf te repareren en daarmee tienduizenden mensen - allochtoon én autochtoon - kapot gemaakt heeft. En de eindverantwoordelijke is niet de kiezer. De eindverantwoordelijke is de man die voor de vierde keer premier wil worden dit jaar. Een ambitie waar Leo Lucassen zich vandaag als nuttige idioot voor inspant, met zijn zoveelste strontvervelende preek uit het beduimelde boekje Ik Ben Goed En Jullie Zijn Racist.

De meeste mensen liggen niet wakker van de toeslagenaffaire, omdat ze er zelf geen last van hebben en zich niet kunnen voorstellen hoe cynisch een overheid is die het wantrouwen in burgers als bestuurlijke standaardinstelling heeft.