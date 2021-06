De erfzonde is weer terug van weggeweest. Bedankt Halsema, we zijn weer tweeduizend jaar terug in de tijd. Sorry nabestaanden van de slaven voor de slavernij. Herstelbetalingen zijn natuurlijk niet mogelijk voor zulk een onrecht. Geen bedrag kan recht doen aan de omvang van het leed. Wat we wel kunnen doen natuurlijk, is de nabestaanden van de slavenhandelaren vervolgen. Dat is redelijk. Maar wat te doen met de nabestaanden van beiden? Reken maar dat de dames-slavinnen wel eens bezoek kregen van de man met de zweep. Maar daar kunnen we vast wel een berekening voor maken. Dat we mensen voor 15% vervolgen en voor 85% sorry geven. Eindelijk het maatwerk dat iedereen van de overheid zo node verlangt. Misschien een leuk idee voor in het concept regeerakkoord. Niemand die zo ver van de slaven staat als Kaag!

