Lale Gül wordt, zoals was te verwachten als ook genoegzaam bekend, bedreigd door boze Turksnationalisten, dito moslims en mengvormen van die abberatie in onze vrije samenleving. Daar wil de debutant van het jaar (koop dat boek en léés het ook vooral) graag aangifte van doen, als ook een redelijk (dus: strenge) straf uit zien te peuren. Maar bij Slachtofferhulp, dat je natuurlijk gratis bij een aangifte krijgt in dit rubberentegelland, denken ze dat een foto van een vuurwapen plus een doodsbedreiging hooguit 100 tot 200 piek boete is voor de dader:

"Volgens de mevrouw is mijn zaak best uniek en niet echt vergelijkbaar met eerdere zaken, hooguit met die van NRC-columniste Clarice Gargard. Die had niet zo lang geleden ook te maken gehad met bedreigers wegens haar anti-zwartepiet-standpunt; dat leidde ertoe dat 25 personen een bedrag tussen de 100 en 200 euro aan schadevergoeding hadden moeten betalen.

Ik leg de mevrouw uit dat ik begrijp dat het aan de oppervlakte vergelijkbare zaken zijn, en dat ik de laatste ben om zo’n bedreiging van een pro-zwartepiet-activist of blokkeer-Fries te relativeren, maar ook dat er nog nooit in de geschiedenis iemand is vermoord wegens zijn standpunt over zwarte piet en dat de bedreigingen aan mijn adres toch wel van een andere aard zijn, een heel andere context en geschiedenis hebben, en daarom ook een andere urgentie en vervolging moeten kennen.

Geweld uit radicaal-islamitische hoek is inmiddels eerder regel dan uitzondering. Honderden mensen zijn vanuit Europa, ook Nederland, afgereisd naar IS-gebied om daar terreur aan te richten. En dan zijn er de bedreigingen aan het adres van Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali, Zineb el Rhazoui, Geert Wilders, de slachtpartijen op Theo van Gogh, Samuel Paty en vele anderen, de willekeurige aanslagen en de (veelal verijdelde) pogingen daartoe in Nederland… Dat hoef ik deze mevrouw van Slachtofferhulp toch niet uit te leggen?"

Eh. Jawel dus. Of heeft ze de zaak rond die arme Hümeyra soms ook al gemist?

Oproep: ECHTE advocaat gezocht

Lale doet een oproep aan de advocaten van Nederland, of iemand haar "belangeloos en uit principe" wil bijstaan, omdat ze weigert genoegen te nemen met pietluttige ‘straf’: "Ik heb al moeten slikken dat slechts één van mijn honderden bedreigers is opgepakt", dat ze tot haar eigen taxikosten alles moet betalen om bedreigers te kunnen vervolgen en dat er zelfs al een bedreiger die lid is van Sharia4Belgium én verdachte in een bommeldingszaak, is vrijgelaten wegens minderjarig. "Wat zegt dat over de vrijheid van meningsuiting in dit land? Wat voor boodschap is dit aan alle andere schrijvers, opiniemakers, cartoonisten en journalisten die het wagen kritiek te hebben op de fundamentalistische islam? En aan alle andere jonge Nederlandse vrouwen uit orthodox-islamitische milieu, die een eigen leven willen leiden en zich willen uitspreken? Dat ze er alleen voor staan? A bloody shame."

Kortom: wie helpt? Melden bij de DM-griffier van @AmsterdamLale of eventueel in onze mailbox (redactie at geenstijl punt en el), dan komt het ook wel aan want we zijn cool met elkaar. Tevens zijn wij ook nog best bereid een donatiepot te openen voor out of pocket kosten of een klein honorarium voor de held die deze taak op zich wil nemen. Want we willen tenslotte geen Hongarije zijn, TOCH?

Screenshots: Interview in de LINDA. van deze maand.