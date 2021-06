Ik sinds 2001/2002 al, sinds Fortuyn met zijn opmars bezig was schrok ik (qua politieke mening) wakker, hoe zij Pim behandelden, dat etterwijf van een Sjouk v Schellenburg (of hoe dat viswijf ook mag heten) met haar linkse gezuig en waarop Pim de historische woorden sprak : ''Ga naar huis, ga koken mens"... daar wordt zij nu 19 jaar later nog steeds op aangesproken en dat doet mij goed.... je zal dit soort NOS types nooit horen vertellen dat zij fout zaten door Pim te achtervolgen en hem te betichten van extreem rechtse standpunten.

Zag je deze week wel met die vreselijke Kaag, hoe die Wilders aanpakte, zelfde linkse denkbeelden als Scherrenurg/NOS/NPO enz enz.

NL is ziek, heel ziek en daarom kijk ik al 20 jaar geen linkse TV meer... rechtse TV zenders zijn er niet meer zoals 40 jaar geleden de AVRO nog was met Mr. GBJ Hiltermann of Karel v.d. Graaf.... welke laatste eind 2001 nog Wim Kok live op TV terecht wees toen hij iets nadeligs over Fortuyn zei en v.d. Graaf het voor Pim op nam, zoiets vergeet ik niet meer.