Kent u die mop van dat belangrijke rapport waaruit blijkt dat een of meerdere overheidsdiensten royaal falen met onschuldige burgers die slachtoffer worden als gevolg? Dat belangrijke rapport ligt in de doofpot. Zoals de meeste belangrijke rapporten over falende overheidsinstanties. Dat noemen ze 'Rutte-doctrine' (zelf kan Rutte zich dat allemaal naar beste eer en geweten niet herinneren trouwens), wij noemen het gewoon dictatoriaal/bananenrepubliek/apenland.*



Het schandalige foetsie doofpotrapport van dit jaar deze maand deze week vandaag gaat over dé ultieme horrororganisatie des doods: de NS h et UWV de Belastingdienst het CBR de EU de KVK uw gemeente Hugo de Jonge Jeugdzorg. In dat doofpotrapport staat namelijk dat Jeugdzorg STRUCTURELE FOUTEN maakte waardoor "jaarlijks vele tientallen tot honderden malen werd ingegrepen bij gezinnen op basis van foutieve informatie. Dat leidt tot uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen".



Het was de bedoeling dat het ministerie van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van dit rapport dingen zou gaan doen om Jeugdzorg beter te maken, bijvoorbeeld omdat het over kinderen gaat en zelfs tot op het bot cynische technocraten zich daarbij nog wel iets ethisch kunnen voorstellen, maar dit is Nederland dus gebeurde er helemaal niets met het rapport.



Nouja, het werd vakkundig verstopt en verzwegen, dat dan weer wel. Tot zover onze liefdevolle inbreng, wederhoor van het ministerie staat in hetzelfde NRC-artikel (hiero). U moet nu verder zelfstandig bepalen wie u meer gelooft: de onschuldige burgers die slachtoffers zijn geworden of een door CDA-minister Grapperhaus geleid ministerie dat alles ontkent. Succes! En neem gerust een banaan, ze liggen er voor. * = doorhalen wat minst van toepassing is.