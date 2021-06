Het is vandaag 100 dagen sinds de verkiezingen en eigenlijk al 160+ dagen sinds Rutte tegenzinnnelijk optiefstraalde tot demissionair crimineel inzake de toeslagaffaire, en daar zijn we nu nog steeds. Elke dag opnieuw wordt Wilders’ bewering dat de rechters en de mediaas partijdig zijn onweerlegbaar bewezen door het simpele feit dat Mark Rutte nog steeds niet geboeid voor het gerecht is gesleept dan wel op het Groene Zoodje is gevierendeeld door briesende toeslagouders te paard, want omdat de Staatsomroep een dagelijkse podcast moet vullen met Joost Vullings en Clowntje Ronnie, dulden de duiders deze impassse tot diep in de zomer want anders zitten ze zonder komkommercontent.

18 partijen, 12 vallen er af, 6 zijn tot elkaar veroordeeld en de premier, pardon: demissionaire crimineel die net doet of ie niet met Wilders wil omdat die ‘te links’ & ‘te anti-islam’ is, is gekoppeld aan Klaver en die gekopvodde moslimextremist in zijn partij alsof die zo’n baken van redelijk rechts zijn om heerlijk coalities mee te smeden. Wie hou je voor de gek behalve jezelf en al je kiezers, denken we dan. Fletse vlaai Lilianne Ploumen zit ook alleen maar aan bij de gratie van haar te laat-op-het-punkfeestje-look-zusje Mariëtte Hamer, Sigrid Kaag is een eigenheilige kouwe non en totaal ongeschikt voor de Haagse debatcultuur want geen geduld met lagere levensvormen die niet onmiddellijk doen wat zij wil. Gert-Jan Segers knijpt de galiameloentjes in het donker en Wopke Hoekstra probeert krampachtig de omwaaiende tuinstoelendans te winnen van een partijverlater die een dodelijk testament achterliet. Onze volksvertegenwoordiging is dood, lang leve de kartellocratie en gelukkig is het bijna zomer zodat er tijd gekocht kan worden totdat de impasse alsnog omslaat in nieuwe verkiezingen. Van harte met de eindtijd van de parlementaire democratie, Nederland. Je hebt dit zelf (niet) gewild, maar je kan er ook niet meer omheen.