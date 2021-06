Ik zie dat niet zo.

Die wet is natuurlijk achterlijk, maar weet ook niet precies wat er allemaal verboden wordt. Gaat dus over voorlichting op school? Het lijkt mij dat in een democratie als Hongarije er zat mogelijkheden zijn om het over homo emancipatie te hebben.

Gisteren in het er al even over gehad in het café. Afgelopen jaar wegens corona geen Prides, maar in 2019 was er in Boedapest gewoon een Gay Pride hoor. In Istanbul daarentegen niet……wel het bericht dat Turkse homo’s er wéér een wilden houden. Inderdaad wéer, maar wat denk je? Al jaren achtereen wordt dat verboden en in 2019 werd die Pride hard neergeslagen toen ze toch gingen lopen.

De hypocrisie is gewoon stuitend. Het probleem is het dwarsliggen van Hongarije en Polen in de EU en daarom worden die landen op alles aangevallen. Dat is zorgelijk. Het blijft muisstil wanneer een land als Turkije gewoon mee doet op een EK. We gaan daar ook heen om te voetballen en volgend jaar gaan we gewoon een WK voetballen in Qatar. Hoe het daar is met homorechten moet ik nog even uitzoeken.