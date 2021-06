Links denkt ook, als we nou gewoon het publieke wegennet volledig laten instorten krijgen we het gepeupel wel in het OV. En dan richten we speciaal voor ons als bestuurders en leidertjes speciale high-speed autowegen aan waar we in onze 6-cilinderdieseltjes heerlijk snel en rustig over kunnen doorkachelen zonder last van medeweggebruikers.

Overigens, om de linkse hypocrisie nog even te duiden, een maat van me was hier gister en zijn vrouw is links ( dus hij liep even leeg ). PVDA maakbare samenleving en iedereen is lievv en heeft potentie en achterstanders hebben dat extra zetje in de rug nodig-links. Leraresje. Zo'n typetje dus. Nou, en dan komt er een tijdstip dat er voor de jongste een middelbare school moet worden gezicht, en ze wonen in het westen, regio Rotterdam. Dus dan gaat ze rondbellen en -kijken en -vragen - want zij als onderwijsdeskundige regelt dat natuurlijk - en dan zie je dat er toch wel heel veel scholen heel erg divers zijn en we weten van diverse scholen dat de aandacht vooral naar de onderkant gaat en niet naar de bovengemiddeld intelligenten ( wat die jongste is ). En dan schrikt ze toch wel en beetje van wat ze aantreft - relatief veel Turkse leerlingen en ook een aantal Turkse docenten - en dat is dan toch niet echt de bedoeling en hoe formuleert ze dat sindsdien bij het rondbellen en informeren? Precies, een normaal mensen zou zeggen "joh, is het een zwarte school of kan ik mij kind er normaal heen sturen" maar zij vraagt dus heel voorzichtig of het een "Stadse school" is. En dat loopt dan 24/7 bij je rond in huis. Moet er niet aan denken ( kom er ook weinig meer, als er geen wijn in zit is ze niet te genieten ) dat je dagelijks naast zoiets wakker wordt, dodelijk vermoeiend.