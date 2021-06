Geen van de fabrikanten neemt enige verantwoordelijkheid voor eventuele schade van het vaccin op de lange termijn. Het vaccin is toch veilig? Langetermijn effecten zijn niet mogelijk, toch? Vanwaar dan deze afspraak?

Ik geloof echt niet dat er bewust geknoeid wordt met de vaccins. Echter, er zijn miljarden mee gemoeid. Als jij als fabrikant jou vaccin eerder en in grotere getallen op de markt kan brengen, pak je de meeste omzet. Ik acht het zeker niet onmogelijk dat er in dat proces gesmokkeld is. Dat er concessies zijn gedaan aan veiligheid/controle is een feit, vanwege de noodzaak de vaccins snel op de markt te brengen.

Ik kijk nog even de kat uit de boom. Een vaccin nemen kan altijd nog, ontnemen is lastiger. Jammer dat hier geen gezonde discussie over gevoerd kan worden. Je krijgt gelijk een wappie kaart in je mik en that's it. Voor mij wordt steeds duidelijker wie de echte wappies zijn, enfin.