Nee gaat niet in 'overdrive' het is afgelopen.

"2021

In 2021 (blauw) is het beeld heel anders. Doordat in maart ongeveer 70% van de bevolking in aanraking is geweest met het virus, is er voldoende immuniteit opgebouwd om de R rond de 1 te houden. Zodra het voorjaar zich echt liet zien rond 18 april, begonnen de cijfers steeds sneller te dalen. Het aantal mensen dat nog niet immuun is, is daardoor onvoldoende om de komende winter de epidemie nog aan te wakkeren. In Den Haag zouden ze natuurlijk kunnen besluiten dat dat niet zo is, maar dat is aan de wijsheid van de politici om daar iets van te gaan vinden. Wat ons betreft is het nu klaar. We houden de cijfers nog wel in de gaten en als er zich aanleiding voordoet, dan zullen we er zeker ook aandacht aan gaan besteden, maar het is klaar!"

