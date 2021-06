En er is een heel kleine kans op een 'tornado', las ik gisteren. Maar dat is dan een heel kleine, plaatselijke tornado, en wordt hier in Nederland 'windhoos' genoemd.

Vroegah, lang geleden, heb ik Erwin Kroll - of Peter Timofeeff - wel eens de term 'kanaalrat' horen gebruiken: kennelijk zo'n windhoos die ergens op het Kanaal ontstaat, kracht verzamelt, en dan hier ergens in Nederland aan land komt en gaat huishouden. Maar ze kunnen geloof ik overal ontstaan waar grote temperatuurverschillen in hoge en lage luchtlagen zijn, dacht ik. Niet prettig in elk geval als je zijn pad kruist.