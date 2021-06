Wie verzint zulk weer. In Nederland wonen mensen die nog wel gewoon moeten werken ja. Het is nog niet eens zomer en dit staat u vandaag te wachten. "De maxima komen uit op 28 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in het zuiden en zuidoosten. In het midden stijgt de temperatuur naar circa 30 graden en in de Randstad is het 29 à 30 graden." Morgen wordt het ongeveer hetzelfde, met mogelijk in Limburg zelfs 35 graden. Als de hitte ook vrijdag nog tropisch aanhoudt, spreken we zelfs al van de eerste HITTEGOLF. En onthoud, zoals het RIVM u begin juni meldde: 31% van de sterftegevallen door hitte komt door klimaatverandering! Dus schuld van uw eigen houtkachel als oma morgen omvalt.