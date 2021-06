Echt alles aan dat commerciele voetbal is kut. Het best bijzonder dat in een sport waar zoveel geld in omgaat, de mensen zo ontzettend dom zijn. De KNVB is geen uitzondering. Ik heb ook hard moeten lachen om een Van de Sar die ging uitleggen dat die keeper geen doping had gebruikt maar een vergissing had gemaakt door het verkeerde pilletje uit de toilettas van zijn vrouw te pakken. Ben je directeur van de grootste voetbalclub van Nederland en hang je de Al-Sahaf uit. Die muziek in die reclame van de Jumbo is ook nog eens als nagels op een schoolbord. Reden genoeg om niet naar die shitshow van een Nederlands eftal te gaan kijken. Tokkiesport.