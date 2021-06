Goed om te weten, mocht u van plan zijn deze zomer een midweekje Haagse Schilderswijk te boeken: ook deze zomer komen de wijkrellen weer naar je toe. De gemeente Den Haag heeft een ongetwijfeld peperduur 'onderzoeksbureau' onderzoek laten doen naar de felle onrust en grootschalige ongeregeldheden Grote Haagse Zomerrellen 2020 (Never Forget) en daaruit blijkt dat 'nieuwe rellen niet zijn uit te sluiten'. En dat is natuurlijk allemaal de schuld van alles en iedereen maar niet van de relschoppers. Lees even mee op Omroep West met de hallucinante newspeak en policor zalvende wegmasseerretoriek in het onderzoeksrapport: 'jongeren' voelen zich niet gehoord, er is sprake van een 'segregatieprobleem' en een 'jongerenkwestie', de overheid moet voor een 'wij-gevoel' en 'een stip op de horizon' zorgen. Jongeren worden 'gediscrimineerd' en dat uiten ze 'in een vorm die veel mensen als lamlendige rottigheid ervaren' maar eigenlijk is het gewoon 'een vorm van zelf-representatie en gehoor afdwingen'.

Wat het segregatieprobleem betreft 'hebben de bewoners vooral contact met mensen die hun wortels in hetzelfde land hebben, of hetzelfde geloof hebben. Er is sprake van sociaal-culturele en religieuze scheidslijnen'. En dan was er ook nog eens een lockdown, een hete zomer en was er sprake van 'een polariserend debat op social media en in de traditionele media over de Schilderswijk. Dat zorgde voor spanningen in de wijk'.

Advies van de onderzoekers

Het advies is dat de gemeente 'meer regie' houdt wat 'preventief en de-escalerend kan werken'. Belangrijker is het dat de gemeente leert om 'samenwerking met religieuze organisaties beter vorm te geven' want 'in de wijk wordt ervaren dat religieuze en culturele organisaties meer op afstand staan' en dit staat 'betrokkenheid vanuit de wijk in de weg'.

Prachtig proza dit! Bomvol warm wij-gevoel! Het Haagse belastinggeld meer dan waard. Plaatst meteen lekker veel stippen op je horizon ook.

Hoe zou, noem eens zomaar iemand, een Stef Blok zo'n rapport over jongerenkwesties langs sociaal-culturele en religieuze scheidslijnen kernachtig samenvatten?

LOLupdate: de gemeente Den Haag reageert: "Er vinden veel positieve initiatieven en ontwikkelingen plaats in de Schilderswijk en we zijn trots op alle mensen uit de Schilderswijk".