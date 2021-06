Een beetje hoe wij ons in de winter voelen na het eerste ochtend-ropje. En we noemen het nou wel een worm, maar het is een Bdelloidea raderdiertje (wiki). En na vierentwintigduizend jaar snoozen bij −20 op 3,5 meter diep in de grond nabij de Russische rivier Alazeja (maps) vond-ie het wel mooi geweest. Deze worm had namelijk places to be and people to see. En nu denkt u natuurlijk, gaap, saai, twee jaar geleden verstoorden de Russen nog ruw de nachtrust van een rondworm na 40.000 jaar. Maar dit radardiertje plantte zich na ontwaken dus ook gewoon met zichzelf voort. Alsof uw krokante sok tot leven komt, zeg maar. "Several secondary rotifer cultures were established, each from a single individual, as bdelloids reproduce by obligate parthenogenesis". Nou, proficiat makker. We zijn benieuwd wat je van de wereld vindt. Hoop veranderd.