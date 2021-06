Stukje kwaliteitsinzending. Van een "nuchtere wetenschapper die de wetenschappelijke methode aanhangt" en wij weten wie het is en waar zijn huis woont. Vertrouw ons, dit is beslist geen wetenschappelijk lichtgewicht. Inzendende wetenschapper in kwestie ergert zich al een maandje of 16 aan het door Trump Derangement Syndrome gestuurde anti-wetenschappelijk denken, met name inzake dat covid-19-virus dat wel of niet is gelekt uit een Chinees laboratorium te Wuhan. De kwestie is namelijk niet of het virus wel/niet is gelekt, de kwestie is: blijven wetenschappers gewoon wetenschappelijk op zoek naar de waarheid volgens de juiste wetenschappelijke methoden? Neen natuurlijk. Ook wetenschappers lijken inmiddels op de MSM. En volgens onze inzender moet dat maar eens afgelopen zijn en wel nu! Nuchtere wetenschapper, zeg er wat van:

Prof. dr. Wim van der Poel is geen hoogleraar maar priester

Zo af en toe, zeker sinds het ontstaan van de COVID-19 pandemie, brengt een wetenschapper de wetenschap zo veel schade toe dat de propagandamachine van de Chinese Communistische Partij er bij verbleekt. Ik stel u voor aan een hoogleraar die alle wetenschappelijk principes heeft vervangen door pseudoreligieuze dogma’s, een hoogleraar die het begaan van wetenschappelijke hoofdzonden tot een kunst heeft verheven: prof. dr. Wim van der Poel. Een dierenarts die in onderstaande videoclip duidelijk maakt evenveel wetenschappelijk vezels in zijn lichaam te bezitten als haren op zijn hoofd.

Prof. dr. Van der Poel begrijpt het verschil niet tussen een theorie en een hypothese. Het gaat namelijk niet over de 'lab leak’ -theorie-, maar over de 'lab leak' -hypothese-. Hier, speciaal voor prof. dr. van der Poel een linkje waarin op voor iedereen begrijpelijke Jip & Janneke-wijze het verschil tussen een 'theorie' (beschrijving van de werkelijkheid) en een 'hypothese' (een bewijsbare stelling) staat beschreven.

In het videofragment draait prof. dr. Van der Poel de wetenschappelijk methode om. Hij begint met een uitkomst (conclusie) en stelt vervolgens dat daar bewijs voor moet worden gevonden. FOUT! In de wetenschap proberen we juist een hypothese te falsificeren, en daaruit kan uiteindelijk een theorie ontstaan. Dat is niet wat prof. dr. Van der Poel doet. Wat prof. dr. Van der Poel doet noemen we geen wetenschap maar 'religie'.

Verder is het wellicht onverstandig om een irrationele dierenarts die sinds het afronden van de middelbare school geen serieuze wiskunde meer heeft bedreven te bevragen over kansen en kansberekening of überhaupt iets te laten vinden van data. Het feit bijvoorbeeld dat '70% van infecties ontstaat door het overspringen van een virus van dier naar mens' heeft precies helemaal niets te maken met de vraag of de pandemie zou kunnen zijn ontstaan door Chinees gestuntel in het Wuhan Institute of Virology (WiV). De vraag die wel gesteld had moeten worden is wat de a priori kans is dat op een afstand van 2,5 km van het WiV een pandemie ontstaat van precies het type ziekteverwekker dat in het WiV veelvuldig wordt onderzocht en gemanipuleerd (gain of funcrion research: coronavirussen zo aanpassen dat ze menselijke cellen kunnen besmetten), terwijl diezelfde virussen niet dichterbij dan 1600 km verderop in de natuur voorkomen (zo’n beetje de afstand Amsterdam-Barcelona). Het is beslist onwetenschappelijk om zonder ook maar enige onderbouwing 'een kans van minder dan 1%' uit de lucht te grijpen.

Het heeft heel lang geduurd, maar eindelijk lijkt de mainstream media een beetje genezen te zijn van het Trump Derangement Syndrome en wordt de lab leak hypothese nu zelfs aan tafel bij Humberto serieus genomen. De zogenaamde expert, dierenarts prof. dr. Van der Poel, werd dan weer wel van maarliefst twee kanten overklast: door zowel microbioloog Rosanne Hertzberger als door de schoonzoon van Nancy Pelosi. Beiden maakten een indrukwekkend afstandelijke analyse over het -mogelijke- ('hypothese', weet je wel) gelijk van Trump.

Overigens was al die informatie 16 maanden geleden ook al beschikbaar. Maar toen hadden zowel de media als serieus te nemen wetenschappers kennelijk besloten dat bepaalde waarheden verboden zijn.

