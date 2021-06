Hoppa, iedereen naar buiten en als een idioot naar de hemel staren, want we raken tijdelijk een stukje zon kwijt. Zet wel zo'n stom brilletje op uw bakkes, want we eclipsen veilig of we eclipsen niet. Tussen 11:19 uur en 13:31 uur schuifelt de maan deels voor de zon langs, wat resulteert in een gedeeltelijke zonsverduistering. Hoogtepuntje op 12:23 uur als ongeveer 17 procent van onze ster wegvalt achter de maan. Kan de NOS wel proberen ons een staatsdepressie aan te praten door ook van dit prachtige natuurfenomeen iets negatiefs te maken, maar daar gaan we mooi niet in mee. Dit is één van die weinige dingen in het leven dat nog niet is geclaimd door een bedrijf of actiegroep. Dus voordat iedere grootgrutter ons het EK voetbal brengt, de Tour de France ons wordt gebracht door een Tsjechisch automerk en de Olympische Spelen daarna in het teken staan van een Nederlands biermerk, genieten we nu even in alle rust van natuurschoon dat ons wordt gebracht door helemaal niemand. Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om uw ogen ten hemel te slaan, dan gaan we op 25 oktober 2022 gewoon in de herkansing. Echt feest wordt het op 12 augustus 2026 als we voor 90 procent verduistering gaan. Hopelijk tegen die tijd ook nog steeds honderd procent sponsorvrij.

