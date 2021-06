Helemaal niemand gaat de livestream-na-de-leesverder aanklikken want je eigen boekhoudboekje is al saai genoeg. Toch raar, want in een land dat "VAN MIJN BELASTINGCENTEN" als wapenspreuk heeft zou je denken dat we allemaal elk dubbeltje mee tellen, en verspilde dubbeltjes dubbel. Doen we niet. Is dat omdat we officieel geen dubbeltjes meer hebben? Omdat we in dit land allemaal als kwartje geboren worden? Of omdat we die zuinige wapenspreuk een Franse vertaalslag hebben gegeven en "Je maintendrai" eigenlijk helemaal geen "VINGER OP KNIP, LUL!" betekent? Of is het omdat we allemaal heus wel weten dat de politieke praatjes toch nooit aansluiten op de financiële (wan)daadjes en deze dag enkel een vingeroefening is voor de demissionaire MinFin om zijn politieke potlood aan te slijpen. Want het zal best dat er een vernietigend rapport van de Rekenkamer ligt over de bonnetjes van VWS (en andere illustere zaken) en dat er ook nog een nieuwbakken CDA-lid onderwerp is van een schandaaltje, maar Wopke hoeft tegenover die vingerwijzingen maar met een paar woorden te toveren: "Het is een ongekende crisis" en "We moesten snel handelen in het landsbelang", en dan leggen de rekenmachines het weer af tegen de lepe retoriek. Politiek is immers één grote rekentruuk. Livestream & sprekerslijst na de breek. Tony Saxofoni van de PVV mag als eerste om de rekening vragen: